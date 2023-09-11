Muğla'da 28 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçılık zanlısı tutuklandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen iki operasyonda deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 28 FETÖ şüphelisi ile yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Eylül'de düzenlenen iki operasyonda yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörü oldukları ileri sürülen 2 zanlı ile 41 FETÖ şüphelisinin işlemleri tamamlandı.

İlk olarak 14 FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişe aracılık ettikleri öne sürülen 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Organizatör oldukları iddia edilen 2 zanlının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Fethiye Körfezi'nde aynı gün düzenlenen bir başka operasyonda yine yelkenli teknede gözaltına alınan 27 FETÖ zanlısı da emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yunanistan'a deniz yoluyla kaçmaya çalışan FETÖ zanlılarından 6'sının meslekten ihraç edilen hakim ve savcı, 14'ünün ise yine meslekten ihraç askeri personeller ile eski kamu çalışanları olduğu öğrenildi.

Operasyonlarda bir miktar döviz ile zanlıların bazılarında sahte kimlik ele geçirildiği bildirildi.

Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarında yelkenli teknelerle Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişilerin olduğu bilgisi üzerine operasyonlar düzenlemişti. Operasyonlarda yakalanan 41 kişinin FETÖ şüphelisi olduğu belirlenmişti. Operasyonda kaçak geçişe aracılık ettikleri iddia edilen 2 zanlı da gözaltına alınmıştı.