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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:24
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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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