Rodos'ta hayatını kaybeden gencin cenazesi Fethiye'ye getirildi
Yunanistan'ın Rodos Adası'nda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Demir Kandemir'in cenazesi Muğla'nın Fethiye ilçesine getirildi.
Giriş: 12.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:35
Tatil için gittiği Rodos'ta yüzerken kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen Kandemir'in cenazesi, deniz yoluyla Fethiye Limanı'na nakledildi. Gencin cenazesi, limanda yakınları tarafından teslim alındı.
Kandemir'in naaşının İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.