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        Rodos'ta hayatını kaybeden gencin cenazesi Fethiye'ye getirildi

        Yunanistan'ın Rodos Adası'nda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Demir Kandemir'in cenazesi Muğla'nın Fethiye ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:35
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        Rodos'ta hayatını kaybeden gencin cenazesi Fethiye'ye getirildi
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        Tatil için gittiği Rodos'ta yüzerken kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen Kandemir'in cenazesi, deniz yoluyla Fethiye Limanı'na nakledildi. Gencin cenazesi, limanda yakınları tarafından teslim alındı.

        Kandemir'in naaşının İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

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