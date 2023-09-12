Muğla'daki denetimlerde 41 okul servis aracı trafikten men edildi Muğla ve ilçelerinde okul servislerine yönelik denetimlerde, 237 sürücüye 631 bin 983 lira ceza kesildi, 41 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki birçok noktada okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Plaka, araç muayene eksikliği, emniyet kemeri takmama, sigortasız araç kullanma ve benzeri kusurlardan 207 sürücüye toplam 631 bin 983 lira ceza kesildi, 41 okul servis aracı trafikten men edildi.