Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'daki denetimlerde 41 okul servis aracı trafikten men edildi

        Muğla ve ilçelerinde okul servislerine yönelik denetimlerde, 237 sürücüye 631 bin 983 lira ceza kesildi, 41 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'daki denetimlerde 41 okul servis aracı trafikten men edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki birçok noktada okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Plaka, araç muayene eksikliği, emniyet kemeri takmama, sigortasız araç kullanma ve benzeri kusurlardan 207 sürücüye toplam 631 bin 983 lira ceza kesildi, 41 okul servis aracı trafikten men edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Orman deposunda hortum çıktı!
        Orman deposunda hortum çıktı!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"

        Benzer Haberler

        Rodos'ta hayatını kaybeden gencin cenazesi Fethiye'ye getirildi
        Rodos'ta hayatını kaybeden gencin cenazesi Fethiye'ye getirildi
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altın...
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altın...
        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı
        Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ameliyat oldu (yeniden)
        Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ameliyat oldu (yeniden)
        Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir oldu
        Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir oldu
        Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor
        Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor