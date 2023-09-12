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        Muğla'da Akbelen mevkisine izinsiz kurulan çadır ve konteynerler kaldırıldı

        Muğla Valiliği, Milas ilçesindeki Akbelen mevkisine izinsiz kurulan çadır ve konteynerlerin kaldırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:45
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        Muğla'da Akbelen mevkisine izinsiz kurulan çadır ve konteynerler kaldırıldı
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        Valilikten yapılan açıklamada, Akbelen mevkisindeki Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan sahada ve özel mülkiyete konu olan arazide izinsiz olarak kurulan konteyner ile çadırların yer aldığı belirtildi.

        Orman Kanunu ve Gecekondu Kanunu hükümleri çerçevesinde, özel mülkiyet sahibinin başvurusu üzerine harekete geçildiği aktarılan açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Milas Kaymakamlığı görevlileri tarafından güvenlik tedbirleri alınarak izinsiz kurulan çadır ve konteynerlerin kaldırılıp tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Kamuoyundaki ağaç kesileceğine yönelik iddialar ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, yapılan çalışmaların izinsiz kurulan yapıların kaldırılması ve tahliyesine yönelik olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

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