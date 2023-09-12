Milletvekili Otgöz, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

Otgöz, İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve partililerle Marmaris Kaymakamlığı, Bozburun, Hisarönü mahalleleri, Liman Başkanlığı, Şehit Ahmet Benler İlkokulu ve esnaf ziyaretleri yaptı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya "hayırlı olsun" ziyareti yapan Otgöz ve beraberindekiler ardından Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nda eğitim öğretim yılı başlama programına katıldı.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan'ı da ziyaret eden Otgöz ve beraberindekiler, odanın parkında yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg'u da inceledi.

Bozburun Mahallesi'nde yapımı tamamlanan futbol sahası hakkında bilgi alan Otgöz, Hisarönü Mahallesi'nde de ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Otgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Muğla'ya son 21 yılda 62 milyar lira tutarında yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Marmaris'e de yatırımlar kazandırdıklarını aktaran Otgöz, şunları kaydetti:

"125 yataklı Marmaris Devlet Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor. Palyatif Bakım Merkezi açtık. Marmaris şehir stadını, Marmaris'imize yakışır bir şekilde restore ettik ve açtık. Bozburun'da tamamlanan stadımızı açtık. Gençlik Merkezi, 1500 seyirci kapasiteli spor salonu, 3 futbol sahası, 2 tenis kortu için protokol imzalandı. Selimiye'de hazineye ait arazi, spor tesisi yapılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze tahsisi edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde, İçmeler Halk Plajı'nı açtık. Orman yangınları sonrası yanan alanları tekrar fidanla buluşturduk. Evleri hasar gören hemşerilerimizin evleri yeniden yapıldı. Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi için yer tahsisi yaptırdık ve açılışını yaptık. Yapmak bize, bozmak onlara. Bütünleştirmek bize, dağıtmak onlara."

Otgöz, çalışmalarını daha da hızlandırarak, yollarına devam edeceklerini belirterek, "AK Parti ailesi olarak bizlerin diğerlerinden farkımız, biz yapacağız onlar yıkacak. Biz Türkiye'yi ileriye ve yarınlara taşımak için gayret edeceğiz, onlar Türkiye'yi ayaklarından çekip geriletmek için uğraşacak. Dolayısıyla yapmak bize, bozmak onlara. Bütünleştirmek bize, dağıtmak onlara." ifadelerini kullandı.