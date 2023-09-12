Muğla'da öğrencilere eğitim desteği veriliyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde öğrencilere eğitim. beslenme, kıyafet ve kırtasiye desteği veriliyor.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde ikamet eden ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitede okuyan öğrencilere beslenme, kırtasiye, okul kıyafeti ve çorba ikramı yardımı sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitede okuyan çocuklarına 2 milyon 474 bin lira kırtasiye desteği sağladı. Kırtasiye desteğinden bugüne kadar 3 bin 327 aile yararlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk ve orta öğretimde eğitimine devam eden öğrencisi olan hanelere sosyal yardımlara ek olarak beslenme desteği de veriyor.

"Belediyem Yanımda Beslenmem Sıramda" projesi kapsamında 2023 yılı içerisinde 603 aileye 2 milyon 833 bin 600 lira yardım gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere yönelik başlatılan proje kapsamında öğrenim günlerini kapsayacak şekilde hafta içi her gün sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

Bu güne kadar Kötekli Mahallesi Kampus C Kapı girişinde ücretsiz olarak 16 bin 500 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirildi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nda kampüste eğitimin başlamasıyla öğrenciler için çorba ikramı başlayacak.