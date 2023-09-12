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        Menteşe'de "geleceğin meslekleri projesi" başlatıldı

        Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa finansmanı tarafından desteklenen, Türkiye genelinde 45 ilde yürütülecek "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi"nde Menteşe'de yer alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:01
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        Menteşe'de "geleceğin meslekleri projesi" başlatıldı
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        Menteşe Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sunulan Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi Muğla ili için proje uygulama yeri olarak belirlendi.

        Proje kapsamında Menteşe Belediyesine yaklaşık 8 milyon lira teknolojik altyapı, teçhizat ve ekipman desteği sağlanması bekleniyor.

        Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, yer tahsisinin Belediye Meclisinde oylanarak oybirliği ile kabul edildiğini söyledi.

        Çocuk Bilim Parkı yanında bulunan Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezinin bir yıl içinde büyük yol kat ettiğini belirten Gümüş, "Kursiyerlerimiz tasarladıkları robotları ve kodlama çalışmalarını 2023 yılı kurs sonu etkinliğinde sergilemişlerdi. Bu proje sayesinde eğitim merkezimizi daha profesyonel ve global hale getireceğiz." dedi.

        Gümüş, kentte yaşayan gençlere ve çocuklara kodlama, grafik tasarım, oyun tasarımı, drone pilotluğu, 3 boyutlu modelleme uzmanlığı gibi alanlarda eğitim verdiklerini hatırlatarak, böylece onların geleceğin meslek erbapları arasında yer almalarını sağlayacaklarını kaydetti.

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