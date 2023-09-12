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        Doç. Dr. Özçelik'ten Bodrum'da içme suyu hattındaki patlağa ilişkin açıklama:

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinde patlaklar oluşan içme suyu ana isale hattının bir plan dahilinde iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:39 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:54
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        Doç. Dr. Özçelik'ten Bodrum'da içme suyu hattındaki patlağa ilişkin açıklama:
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        Özçelik, geçtiğimiz günlerde birçok kez patlağın meydana geldiği Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki içme suyu ana isale hattının bulunduğu bölgede inceleme yaptı.

        İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Özçelik, Muğla'nın kentsel altyapı sorununun içinden çıkılmaz hale doğru gittiğini öne sürdü.

        Özçelik, adeta susuz kentin suyla imtihan edildiğini iddia ederek, kentin susuzluk çektiğini ancak birçok yerden su patlaklarının oluştuğunu ifade etti.

        Yaşanan su patlaklarının bir takım sorunlara neden olduğunu anlatan Özçelik, "Patlamaların ardından borulara bir takım bakterilerin girmesi de söz konusu olabiliyor. İnsan sağlığı açısından önemli riskler oluşturuyor. Bu bölgenin turizm değeri ülkemiz açısından da oldukça önemli. Bir kaç yıl içerisinde buna negatif etki oluşmaması için bu sorunun biran önce iyileştirilmesi gerekiyor." dedi.

        Patlakların çok büyük bir kısmının cam elyaf borudan kaynaklandığına dikkati çeken Özçelik, şöyle konuştu:

        "Cam elyaf takviyeli boruları yapımı itibariyle cam gibi değerlendirebilirsiniz. Bunun bir noktasına herhangi bir baskı oluşturduğunuz anda o noktada basınç yığılması meydana geliyor. Bu boru hattının da tamamen patlamasına sebep oluyor. Bu boruların yataklanmasının çok iyi yapılması lazım. Ama bakım ve onarım yapılan noktalarda da defalarca patlak meydana geliyor. Bu da bize basınç yönetiminde de bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu altyapının belli bir plan dahilinde iyileştirilmesi lazım. 10 yıllık bir süre geçmiş durumda."

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