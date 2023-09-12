Muğla'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, denizde boğulmak üzereyken kurtarılan kişi, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklama göre, Kumlubük açıklarında özel bir teknede bulunan T.D. (52) boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından Marmaris Kolluk Destek Timi sevk edildi.
Tim tarafından DEGAK-07 Botu ile sağlık ekipleri bahse konu tekneye ulaştırıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan T.D. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.