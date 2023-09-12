Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Giriş: 12.09.2023 - 20:27 Güncelleme: 12.09.2023 - 20:29
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında fiber teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.