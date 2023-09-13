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        Fethiye'de su altında evlilik teklifi yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen bir kişi, kız arkadaşına su altında evlilik teklif etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:46
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        Fethiye'de su altında evlilik teklifi yapıldı
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        İstanbul’dan kız arkadaşı Merve Kahrıman (33) ile Fethiye'ye tatile gelen Yücel Çam (34), su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a başvurdu.

        Tekneyle Dalyan Koyu'na açılan çift, dalış kıyafetleri giyerek eğitmenlerle 5 metre derinliğe daldı.

        Su altındaki aktiviteler sırasında, dalış ekibi "Benimle evlenir misin? Cevabın 'Evet" ise gel bana sarıl, 'Hayır' ise oksijen tüpümü de al git." yazılı afiş açtı.

        "Evet" cevabını alan Yücel Çam, kız arkadaşı Kahrıman'ın parmağına tektaş yüzük taktı.

        Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla görüntülendi.

        Dalış okulu sahibi Önder Diktaş, genç çiftin mutlu anlarına su altında şahitlik ettiklerini söyledi.

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