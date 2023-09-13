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        "Seabourn Encore" kruvaziyeri 555 yolcusuyla Marmaris'e geldi

        Bahama bayraklı "Seabourn Encore​​​​​​​" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesinde limana demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:23
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        "Seabourn Encore" kruvaziyeri 555 yolcusuyla Marmaris'e geldi
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        Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 555 yolcu ile 429 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

        Çıktığı tur kapsamında Antalya Limanı'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Kos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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