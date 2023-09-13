Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 601 turist geldi

        Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5" Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 601 turist geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Girit Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 295 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu Alman 2 bin 601 yolcu ve 923 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'nde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi. Bazıları da bisikletleriyle şehir turu yaptı.

        Geminin, akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

        Benzer Haberler

        Bodrum´da 44 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum´da 44 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da sezonun son deniz dibi temizliğinde 200 kilogram atık çıkarıldı
        Bodrum'da sezonun son deniz dibi temizliğinde 200 kilogram atık çıkarıldı
        Marmaris limanı, İngiliz yolcuları taşıyacak kruvaziyerin "ana limanı" olac...
        Marmaris limanı, İngiliz yolcuları taşıyacak kruvaziyerin "ana limanı" olac...
        Muğla'dan 94 ülkeye su ürünleri satılıyor
        Muğla'dan 94 ülkeye su ürünleri satılıyor
        "Seabourn Encore" kruvaziyeri 555 yolcusuyla Marmaris'e geldi
        "Seabourn Encore" kruvaziyeri 555 yolcusuyla Marmaris'e geldi
        Bodrumspor'da spor seferberliği
        Bodrumspor'da spor seferberliği