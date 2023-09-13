Muğla'da yapımına başlanan çimento fabrikası mühürlendi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yapımına başlanan çimento fabrikası, belediye ekiplerince mühürlendi.
Giriş: 13.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:10
Menteşe Belediyesinden yapılan açıklamada, Bayır Deştin bölgesinde inşa edilen çimento fabrikasıyla ilgili müdahil olunan davada, Muğla 2. İdare Mahkemesinin ÇED raporunun iptali yönünde karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, karar üzerine çimento fabrikasının inşaat faaliyetinin bugün itibarıyla mühürlenerek durdurulduğu bildirildi.