Milletvekili Mete, Bodrum'da ziyaretlerde bulundu

Mete, ilçe ziyaretleri kapsamında AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Bodrum Profilo Marina Ortaokulunu gezdi.

Ziyaretin ardından konuşan Mete, Bodrum'a 16 derslikli bir okul daha kazandırılacağını söyledi.

Mete, okulun yapımını üstelenen hayırsever iş insanı ve Bodrum AK Parti ilçe Başkanı Hacı Dalda'ya teşekkür etti.

Prefabrik binada eğitim ve öğretimine devam eden öğrenci ve öğretmenleri daha refah bir binaya kavuşturacaklarını belirten Mete, "Burada eğitim gören öğrencilerimiz için 16 derslikli bir bina yapacağız. Bizler de bu müjdeyi hemşerilerimizle paylaşmak istedik. Ayrıca yeni eğitim öğretim yılı vesilesi ile kıymetli öğretmenlerimize ve göz bebeğimiz yavrularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Hayırsever iş adamı aynı zamanda AK Parti İlçe Başkanı Hacı Dalda ise ilçede yaşayan öğrenciler için böyle bir karar aldıklarını, sürecin hızlandırılması için de milletvekillerinden destek istediklerini kaydetti.

Milletvekili Mete ve beraberindeki heyet daha sonra Gündoğan Nafiz Ilıcak Okulunu ardından Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükselerek Muğla'yı temsil eden Çağdaş Bodrumspor Kulubü yöneticileri ile buluştu.

Maçların Bodrum'da oynanması adına destek isteyen yöneticilere gerekli görüşmeleri yapacağını ifade eden Mete'ye, kulüp yöneticileri tarafından günün anısına forma hediye edildi.

Daha sonra Gündoğan Balıkçılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya gelen Mete, balıkçıların sorunları hakkında bilgi aldı.