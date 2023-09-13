Muğla'da "eğitimde iyi örnekler" ödüllendirilecek
Muğla "Eğitimde İyi Örnekler" adı verilen yarışmada, okullar ödüllendirilecek.
Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelindeki okullardaki örnek çalışmaların ortaya çıkarılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yarışmada 48 başvuru, saha değerlendirmesine kalmaya hak kazandı.
Okullardaki örnek çalışmaların yerinde değerlendirileceği saha değerlendirilmesine kalan projeler "muglaarge.meb.gov.tr" web adresinde yayınlandı.
10 farklı alanda düzenlenen yarışmaya 198 proje başvurusu gerçekleşti.
Başvurular, 3 farklı kurul tarafından değerlendirilmeye alındı. İlçe tasnif kurulunun değerlendirilmesi sonucunda 198 projeden 121 proje, il değerlendirme kuruluna kaldı.
Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE koordinasyonunda yürütülen yarışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenleri ve alanında uzman öğretmenlerden oluşan il değerlendirme kurulunun gözlemleri sonrasında ise 48 başvuru, saha değerlendirmesine hak kazandı.
Önümüzdeki ay içinde gerçekleşecek saha değerlendirilmesinin ardından derece alan okullar belli olacak.
Eğitimde iyi örnek oluşturan öğretmenlere ve okul idarecilerine, düzenlenen ödül töreniyle plaketleri verilecek.