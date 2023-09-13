Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da jandarma ekipleri "huzur ve güven" uygulaması yaptı

        Datça İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, okulların huzur ve güvenini sağlamak için servis araçlarında denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da jandarma ekipleri "huzur ve güven" uygulaması yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla bölgelerinde bulunan okulların huzur ve güvenini sağlamak için harekete geçti.

        Servis araçlarını tek tek durduran ekipler, en ince ayrıntısına kadar araçlarda kontrol yaptı.

        Sorumluluk alanlarındaki yol güzergahlarında ve okul önlerinde, servis araçlarında gerekli denetim ve kontrolleri yapan ekipler, servis şoförlerine bilgilendirmelerde bulundu.

        Jandarma personeli tarafından öğrenciler, emniyet kemerini hareket etmeden bağlamaları, araç durmadan da çıkarmamaları konusunda bilgilendirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Yeniler sahaya iniyor!
        Yeniler sahaya iniyor!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek

        Benzer Haberler

        Muğla'da "eğitimde iyi örnekler" ödüllendirilecek
        Muğla'da "eğitimde iyi örnekler" ödüllendirilecek
        Datça'da bırakıldıkları dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurta...
        Datça'da bırakıldıkları dağlık alanda mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurta...
        Milletvekili Mete, Bodrum'da ziyaretlerde bulundu
        Milletvekili Mete, Bodrum'da ziyaretlerde bulundu
        Muğla'da yapımına başlanan çimento fabrikası mühürlendi
        Muğla'da yapımına başlanan çimento fabrikası mühürlendi
        Bodrum´da 44 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum´da 44 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 601 turist geldi
        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 601 turist geldi