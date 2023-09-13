Bodrum açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bottaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Giriş: 13.09.2023 - 19:54 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:54
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.
Ekipler lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.