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        Muğla'da bir kişi, tartıştığı kuzenine aracıyla çarparak ölümüne neden oldu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, üzerine araç sürdüğü 3 kişiden kuzeninin ölümüne, diğerlerinin yaralanmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 22:22 Güncelleme: 13.09.2023 - 22:22
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        Muğla'da bir kişi, tartıştığı kuzenine aracıyla çarparak ölümüne neden oldu
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        İddiaya göre, Karaçulha Mahallesi'nde bir iş yerinde M.E. ile B.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbededen sonra M.E, olay yerinden ayrıldı. Daha sonra aracıyla tartışma yaşanan iş yerine yeniden gelen M.E, araca doğru yönelen bir kadın ve iki kişiye çarparak bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Şüphelinin kuzeni olduğu belirlenen B.E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli M.E'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

        Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.E'nin aracın üzerine doğru yürüyen kadına ve kuzeni ile diğer kişiye çarptığı görülüyor.

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