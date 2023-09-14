Muğla'da tartıştığı kuzenine aracıyla çarparak ölümüne neden olan şüpheli yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde üzerine araç sürdüğü 3 kişiden kuzeninin ölümüne, diğerlerinin de yaralanmasına neden olan şüpheli, Denizli'de yakalandı.

Karaçulha Mahallesi'nde dün gece M.E, bir kadın ve iki kişiye çarparak kaçtı. Yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Şüphelinin kuzeni olduğu belirlenen Bilal E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin geçtiği güzergahların tespitinden yola çıkarak Denizli'de olduğu belirlenen kişiyi yakaladı.

Ekipler tarafından Muğla'ya getirilen ME'nin ifade işlemleri sürüyor.