Muğla'daki Ula Göleti'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar oluştu
Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.
Giriş: 14.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:10
Zengin florasıyla öne çıkan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla biliniyor.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki göletin etrafında, suların kıyıdan çekilmesiyle adacıklar oluştu.
Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar dronla görüntülendi.