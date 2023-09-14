Marmaris'te bir evde 25 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir evde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 14.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:25
İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen baskında 21'i Suriyeli, 4'ü Filistinli olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Evi kiralayan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.