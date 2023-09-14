Bodrum Sağlık Vakfı 3. İyilik Şenliği'ne doğru

Turgutreis Mahallesi'ndeki Bodrum Sağlık Vakfı (BSV) Gamze Çarmıklı İş ve Sanat Atölye binasında 30 Eylül-1 Ekim'de Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlik öncesi düzenlenen toplantıda konuşan BSV Başkanı Numan Balaban, şenliğin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini hazırlıkların 6 aydır sürdüğünü söyledi.

Bu yıl "Yeni bir bene bir adım" temasıyla, "bütünsel iyilik ve sürdürülebilir yaşam" konularına odaklanacaklarını ifade eden Balaban, etkinliğin, Bodrum'un önde gelen firmalarının sponsorluğunda düzenleneceğini, organizasyonun her yıl Bodrumluların ve sponsorların desteğiyle daha da büyüdüğünü, 100'e yakın stant ve binden fazla katılımcıyla dopdolu bir etkinlik olmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin önde gelen konusunda uzman konuşmacılarının da şenlikte yer alacağına işaret eden Balaban, "Deneyim atölyelerini, ürün satış ve tanıtım alanlarını, sanatla bütünleşecek dopdolu bir organizasyonu sizin için hazırlıyoruz. Etkinliğimizde buluşmak için heyecanla bekliyoruz. Şenliğimiz Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde olacak. Şenlikte kitap imza etkinliği de yer alacak. Buradan elde edilecek gelir vakfa aktarılacak. Katılımcıların hepsi konularında uzman konuşmacılar. Dolu dolu geçecek etkinliğimiz konserle sona erecek." diye konuştu.

Şenliğin tanıtımı, içeriklerini paylaşmak ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, BSV Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.