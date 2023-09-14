Muğla Saklıkent'te dağdan düşen kaya parçaları 5 kişiyi yaraladı
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Milli Parkı'nda, dağdan kaya parçalarının düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 14.09.2023 - 17:41 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:41
Kanyonda gezen 5 kişinin üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü. Düşen kaya parçaları 5 kişiyi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
İlçedeki hastanelere kaldırılan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.