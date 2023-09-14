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        Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin yargılama sürdü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'yi öldürdükleri öne sürülen annesi Turcen S. ile babası Mehmet Halil S'nin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 18:43 Güncelleme: 14.09.2023 - 18:43
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        Bodrum'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin yargılama sürdü
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        Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya sanıkların yanı sıra, maktulün kardeşleri ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada mahkeme heyeti, olay günü vakaya müdahale eden sağlık personelini tanık olarak dinledi.

        Sağlık personeli kadın tanık, vakaya gittiklerinde kendilerini kızın amcasının karşıladığını, Gamze'nin bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu, kapıyı da anne Turcen S'nin açtığını ifade etti.

        Olay yerinin bozulduğunu belirten tanık, "Annesi bize 'kızımı 'yüzüstü buldum' demişti. Ancak Gamze sırtüstü duruyordu. Yaptığımız kontrolde Gamze'nin öldüğünü tespit ettik. Jandarma ile beraber yaptığımız incelemede Gamze'nin göğüs bölgesinde morluk vardı." dedi.

        Anne Turcen S'nin ablası Gülümser K. ise Gamze'yi kız kardeşinin öldürdüğünü düşündüğünü söyledi. Duruşmada, Turcen S'nin ilk tutuklandığı dönemde aynı koğuşta kaldığı 3 tutuklu tanık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlendi.

        Mahkemenin verdiği ara sırasında fenalaşan sanık Turcen S'ye, adliyede bekleyen sağlık personelleri tarafından müdahale edildi.

        Mahkeme, Turcen S'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edilmesine karar verdi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

        - Olay

        Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak 2022'de Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti. Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlatmış, anne Turcen S. ve baba Mehmet Ali S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından 25 Ekim 2022'de jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Bodrum ilçesine getirilmişti. Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Sanık anne ve baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

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