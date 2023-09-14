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        Muğla'da tartıştığı kuzenine aracıyla çarparak ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde üzerine araç sürdüğü 3 kişiden kuzeninin ölümüne, diğerlerinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 21:08 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:22
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        Muğla'da tartıştığı kuzenine aracıyla çarparak ölümüne neden olan zanlı tutuklandı
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        Karaçulha Mahallesi'nde dün bir iş yerinde tartıştığı kişilere aracıyla çarptıktan sonra kaçan M.E. polis ekiplerinin aracın geçtiği güzergahları tespitinden yola çıkarak Denizli’deki kardeşi A.E’nin yanında olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan ve daha sonra Muğla’ya getirilen M.E. ve kardeşi AE’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. savcılık tarafından serbest bırakıldı, M.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

        Karaçulha Mahallesi'nde dün M.E, bir kadın ve iki kişiye aracıyla çarparak kaçmış, yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı. Şüphelinin kuzeni olduğu belirlenen Bilal E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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