Muğla'da ata tohumları üreticiye 30 milyon lira kazandırdı DURMUŞ GENÇ - Muğla'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında üreticilere ücretsiz dağıtılan domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun ve karpuz gibi fidelerden 30 milyon lira gelir elde edildi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik Şubesinde yetiştirilen 2 milyona yakın fide, 1728 çiftçiye dağıtıldı.

Domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun ve karpuz gibi fideleri eken üreticiler, hem verimden hem de satış fiyatından memnun kaldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca 1963'ten bu yana özel silolarda korunan ata tohumlarından fide elde edildiğini söyledi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 3 yıldır Ege Tarımsal Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttüklerini belirten Saylak, "Proje ile hedef, geçmişte geleneksel yöntemlerle üretilen ata tohumlarımızın lezzetini, bereketini, bolluğunu yeniden üreticilerimizle, sofralarımızla buluşturmaktı. Hakikaten beklenenin üzerinde bir verim aldık." dedi.

- Fidelerin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı hibesi

Yaklaşık 1 milyon 450 bin liralık bir proje yürüttüklerini kaydeden Saylak, "Bunun yaklaşık yüzde 75'ini Bakanlığımız hibe etti. 1 milyon 100 bin lirasını bakanlığımız karşıladı. 350 bin lira civarında bir rakamı da üretici katkısıyla aldık. Aynı zamanda 500 bin fideyi de 'balkonlarımızda yetişsin' diye Bodrum, Marmaris, Menteşe, Milas, Fethiye gibi sahil ilçelerimizde de dağıttık." diye konuştu.

Saylak, üreticilerin de ata tohumu fidelerinden ve veriminden memnun kaldıklarını kaydetti.

Küresel iklim koşullarının dayattığı olumsuz, ekstrem hava koşullarının ata tohumu üretimi ile avantaja çevrildiğini aktaran Saylak, şöyle konuştu:

"Bu sene yaklaşık 17 bin dekara yakın alandaki üründen 30 milyon lira civarında bir gelir elde edildiğini teknik elemanlarımız tespit etti. Bu da son derece olumlu ve bereketli bir rakam. Üreticilerimiz de memnun, alan tüketicilerimiz de memnun. O aromayı, o eski lezzetleri buldukları için bizlere ve Bakanlığımıza teşekkürlerini iletiyorlar. Bakanlığımızın ulusal tohum, gen bankasında yaklaşık 122 bin sebze ve meyve tohumu ile bunların fide özleri saklanıyor. Bunları gelecek kuşaklara da hep beraber gururla taşıyacağız."

- Üreticiler de verimden ve ekonomik getiriden memnun

Yatağan Gökpınar Mahallesi'nde sebze üretimi yapan Berna Avcı, ata tohumları fidelerinden ektiği ürünlerden hem iyi verim hem de yüksek kazanç elde ettiğini bildirdi.

Avcı, özellikle çiftçilik yapan gençlere bu işi önereceğini söyledi.

Yatağan ilçesinde ata tohumlarından domates ekimi yaparak üretim yapan Bahrettin Göreli ise uzun zamandan beri tarımla uğraştığını, 3 yıldır ata tohumları ile üretim yaptığını kaydetti.

Bu yıl ata tohumları ile yüksek verim ve iyi bir gelir elde ettiğini anlatan Göreli, aroması ve lezzetiyle ürettiği domateslerin ilçede aranan bir ünü olduğunu, bundan sonra da ata tohumları ekeceğini kaydetti.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı ata tohumlarını tarlasına ektiğini, mutlu olduğunu söyledi.

Menteşe Bayır Mahallesi'nde çiftçilik yapan Duran Ölmen de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün kendilerine sağladığı ata tohumları ile üretim yaparak iyi bir verim elde ettiklerini söyledi.

Küresel ısınma nedeniyle bahçesinde gölgeleme sistemi kurduğunu ve verimde önceki yıllara oranla da büyük bir artış yaşadığını belirtti.

Ölmen, bahçesinde domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz yetiştirdiğini ürünlerini doğal yetiştirdiği için de tercih edildiğini ifade etti.

Akyaka Mahallesi'nde ata tohumlarından patlıcan, biber, domates ve salatalık eken Halil Türksever ise verim ve fiyatlardan memnun olduğunu, üreticilerin taleplerine güçlükle cevap verdiğini dile getirdi.