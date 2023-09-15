Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Muğla'da Kur'an kursları açılışına katılacak

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, gazetecilere, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın pazartesi günü kentte 2023-2024 yılı Kur'an kursları eğitim öğretim dönemi açılış programına katılacağını söyledi.

Çapcı, 4- 6 yaş gurubu ile ihtiyaç odaklı, hafızlık, engelli ve online olmak üzere çeşitli kategorilerde toplumun her kesimindeki vatandaşlarımıza yönelik açılan kurslarda hizmet verdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl açılış programlarını farklı bir ilde gerçekleştirdiğini belirten Çapcı, bu yıl Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılacağı programı Muğla'da yapacaklarını ifade etti.

Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerin Kur'an Tilavetinde bulunacağı, şiirler okuyacağı, İlahi korosunun sahne alacağı programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da konuşma yapacağına işaret eden Çapcı, programa tüm vatandaşları davet etti.