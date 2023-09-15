Muğla'da etiketsiz ve raporsuz 500 kilogram bal ele geçirildi
Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, etiketsiz ve sevk raporu bulunmayan 500 kilogram bala el koydu.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede bal hasadı dönemi olması nedeniyle etiketsiz ve raporsuz balın giriş çıkışını engellemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışma kapsamında Gıda Kontrol Denetim ekipleri, Menteşe ilçesinde yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 500 kilogram balın etiketsiz ve hayvansal ürün sevk raporunun olmadığını tespit etti.
Ekipler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince ürünlere el koyarak işlem başlattı.
El konulan ballar ise numune alınarak laboratuvara gönderildi.