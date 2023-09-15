Dalaman Ceza İnfaz Kurumu 400 ton limonu ihaleyle satacak
Muğla'da Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü, bu yıl üretimi yapılan yaklaşık 400 ton limonu dalından ihale ile satışa sunuyor.
Giriş: 15.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:53
İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanı ile teknik şartnameleri, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İhale Komisyonu'ndan ücretsiz temin edilebilecek.
Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binası toplantı salonunda yapılacak ihale, 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Enterdonate limonunun kilogramı 6 lira 65 kuruştan ihaleye çıkarılacak.