Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu yıl yüzde 99 doluluğa ulaştı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversitenin bu yıl ki tercih döneminde yüzde 99 doluluğa ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu yıl yüzde 99 doluluğa ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rektör Kaçar, üniversitenin Akyaka Uygulama Oteli'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Kaçar, buradaki konuşmasında, MSKÜ'ye bu yıl 9 bin 876 kontenjan ayrıldığını bunun yüzde 99'nun dolduğunu söyledi.

        Üniversitenin 2 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Kaçar, "Öğrencilerimizi bekliyoruz. Muğla genelinde yurt konusunda endişe edilecek bir durumda şu an için söz konusu değil. Merkezdeki yurtlarda kız öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirildi. Erkeklerde ise 40-50 kişi yedekte kaldı." dedi.

        Kaçar, deprem nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, kendilerinin de üniversite olarak deprem bölgesine katkı verdiklerini kaydetti.

        Bu yıl üniversitelerinde de bir takım tedbirler alarak arama kurtarma ekibi kurduklarını anlatan Kaçar, 3 üniversite ile deprem sürecinde karşılıklı yardım içeren protokol imzaladıklarını dile getirdi.

        Kaçar, üniversitenin atama yükseltme yönergesini de hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Belli kriterlere uyan akademisyenleri üniversitemizde istihdam edeceğiz. Biz, tüm üniversiteler içinde şu an 53'üncü sıradayız. Bu yönergenin bizim sıralamamızı yükselteceğine inanıyoruz. Akademik kadromuzun seviyesini yükselteceğiz. Üniversitemizin yüzde 99 doluluk oranı var. İdeal doluluğun üzerindeyiz. Yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerimizle verimli bir dönem geçireceğiz. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 3 önemli sempozyum yapacağız. Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında da önemli hazırlıklarımız var."

        MSKÜ'nün uluslararası kurumlarla isminin yan yana yazılmasını çok istediğini anlatan Kaçar, yaz döneminde ilk defa Yunanca ve Latince yaz okulu açtıklarını, 25 öğrencinin katılımıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Kaçar, yaz okulu modelini gelecek yıl Avrupa'dan bir üniversite ile yapmayı planladıklarını, gelecek yıl derslerin sayısını da en az 4-5'e çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

        Bu dönem öncelikli hedeflerinin eğitim öğretimi mümkün olduğunca nitelikli hale getirmek olduğunu vurgulayan Kaçar, 2 Ekim'de yüz yüze eğitimde öğrencilerle buluşmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"

        Benzer Haberler

        Dalaman Ceza İnfaz Kurumu 400 ton limonu ihaleyle satacak
        Dalaman Ceza İnfaz Kurumu 400 ton limonu ihaleyle satacak
        Muğla'da 128 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı
        Muğla'da 128 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı
        Muğla'da etiketsiz ve raporsuz 500 kilogram bal ele geçirildi
        Muğla'da etiketsiz ve raporsuz 500 kilogram bal ele geçirildi
        Bodrum FK zirve yarışı için galibiyet istiyor
        Bodrum FK zirve yarışı için galibiyet istiyor
        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Muğla'da Kur'an kursları açılışına...
        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Muğla'da Kur'an kursları açılışına...
        Muğla'da ata tohumları üreticiye 30 milyon lira kazandırdı
        Muğla'da ata tohumları üreticiye 30 milyon lira kazandırdı