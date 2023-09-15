Bodrum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.
Bodrum FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Bodrum FK, 18 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Yeşil-beyazlı ekip, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla puan cetvelinde 6. sırada bulunuyor.