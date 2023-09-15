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        Türk ve Yunan sanatçılar Bodrum'da "dostluk ve kardeşlik" konseri verecek

        Türk ve Yunan sanatçıların, Bodrum Belediyesi ile Yunanistan'ın Kos Belediyesi işbirliğinde Bodrum'da "dostluk ve kardeşlik" konseri vereceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:54 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:59
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        Türk ve Yunan sanatçılar Bodrum'da "dostluk ve kardeşlik" konseri verecek
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        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'ın da aralarında bulunduğu 50 kişilik ekip, dostluk ve kardeşlik konseri vermek için ilçeye geldi.

        Belediye Başkanı Ahmet Aras ile beraberindekiler heyeti, Bodrum Limanında karşıladı. Karşılamanın ardından heyete, Bodrum Kalesi gezdirilerek belediyede misafir edildi.

        Kos ve Bodrumlu sanatçıların beraber sahne alacağı dostluk ve kardeşlik konser etkinliği, bu akşam Kumbahçe Mahallesi Halikarnas Konser alanında gerçekleştirilecek.

        Aras, ilçede bu akşam barış, dostluk, demokrasi, kardeşlik etkinliğinin ikincisini gerçekleştirecekleri için çok mutlu olduklarını belirterek, 25 Ağustos'ta da kendilerinin Kos'ta bir konser verdiğini anlattı.

        Nikitaras ise sıcak karşılama için Aras ve heyetine teşekkür ederek, dostluk ortamında karşılandıklarını dile getirdi.

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