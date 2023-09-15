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        Muğla'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Muğla'da düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:46 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:50
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        Muğla'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Muğla'da düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Bodrum, Ula ve Seydikemer ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen tekne motoru, 2 motosiklet ile iş yerlerinden çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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