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        Muğla'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 19:06 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:11
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        Muğla'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

        Durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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