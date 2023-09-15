Muğla'da 15 günde 1107 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla ve ilçelerinde 1 -15 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1107 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 81 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 1-15 Eylül tarihlerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1107 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 81 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.