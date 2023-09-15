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        Bodrum açıklarındaki teknede 94 düzensiz göçmen ile 3 kaçakçılık şüphelisi yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 94 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 19:47 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:12
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        Bodrum açıklarındaki teknede 94 düzensiz göçmen ile 3 kaçakçılık şüphelisi yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 94 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekiplerince, İtalya rotası üzerinde seyir halindeki yelkenli tekne durduruldu.

        Durdurulan teknede 94 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Zanlıların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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