Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 139 kişi yakalandı Muğla ve ilçelerinde 1-15 Eylül'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 139 kişi gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla ve ilçelerinde 1-15 Eylül'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 139 kişi gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ile mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Çalışmalarda, 1-15 Eylül tarihlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 121 ayrı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu 366 sentetik hap, 29 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 3 hassas terazi, yivsiz pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 22 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı." ifadelerine yer verildi.