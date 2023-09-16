Muğla'da motosiklet kullananlara güvenli sürüş eğitimi

Muğla'da "Kaskınla Yol Ver Hayata" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine eğitim veren trafik ekipleri, kask hediye etti.

Muğla'da ihtiyaç eğilimleri doğrultusunda trafikte motosikletli sürücü sayısında yaşana artış ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanımının görülmesi üzerine proje hazırlandı.

Sürücülerin motosiklet kullanırken çoğunlukla koruyucu ekipman ve kask takmadığının tespiti üzerine hazırlanan "Kaskınla Yol Ver Hayata" projesi kapsamında, güvenli motosiklet sürüş eğitim düzenlendi.

İki aşamalı gerçekleşen eğitimin ilk aşamasında motosiklet kullanıcılarının trafikte dikkat edeceği temel davranış şekilleri, gereken güvenlik ekipmanları anlatıldı.

Programın ikinci aşamasında ise Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan Motosikletli Trafik Polisi Eğitim Alanında uzman motosiklet eğiticileri tarafından uygulamalı olarak güvenli sürüş eğitim gerçekleştirildi.

Eğitme katılan motosiklet kullanıcılarından kaza yapmayan ve trafik idari para cezası bulunmayan sürücüler arasından kura ile belirlenen örnek sürücülere yüksek donanımlı kask hediye edildi.

Öte yandan, proje kapsamında kentte yapılan motosiklet uygulamalarında da sürücülere broşürler dağıtılarak güvenli sürüş yöntemleri ve trafikte dikkat etmesi gerekenler anlatıldı.