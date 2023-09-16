Muğla'da "Çoban Evi Projesiyle" çobanlara destek veriliyor

Muğla Valiliği himayelerinde Seydikemer Belediyesinin destekleriyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Çoban Evi Projesi" kapsamında konteyner ev dağıtım töreni yapıldı.

Çobanlık mesleğinin devam etmesi ve çobanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi amaçlanan projede Çökek Mahallesi’nde hazırlanan 10 konteyner ev çobanlara teslim edildi.

Bölgede 9 bin dekar mera parseli içerisinde hayvanların su ihtiyacının karşılanması için 15 metre uzunluğunda 5 sıvat (hayvanların su içeceği yer) yapıldı.

Muğla’nın Yörükler diyarı olduğunu ifade eden AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, çobanların vatanına, milletine ve bayrağına bağlı insanlar olduğunu hatırlattı.

Proje hakkında bilgi veren Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise Yörüklerin yaşam kalitesine katkı ile hayvan ve çoban refahını sağlamak için çabaladıklarını anlatarak, bu kapsamda böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizl de son yıllarda gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan çobanlığı yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak için çalışacaklarını ifade etti.