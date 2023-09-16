Türk ve Yunan sanatçılar Bodrum'da "dostluk ve kardeşlik" konseri verdi Türk ve Yunan sanatçılar, Bodrum Belediyesi ile Yunanistan'ın Kos Belediyesi işbirliğinde Bodrum'da "dostluk ve kardeşlik" konserinde sahne aldı.

Türk ve Yunan sanatçılar, Bodrum Belediyesi ile Yunanistan'ın Kos Belediyesi işbirliğinde Bodrum'da "dostluk ve kardeşlik" konserinde sahne aldı.

Kos'ta 25 Ağustos'ta verilen konserin ikincisi, Kumbahçe Mahallesi Halikarnas konser alanında yapıldı.

Etkinlikte, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'ın barış, dostluk ve kardeşlik mesajları katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Kısa film gösterimi ve etkinliğe katılamayan davetlilerin mesajlarının okunması ile başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, açılış konuşmasında konser etkinliği projesinin ortaya çıkışından bahsederek Kos Belediye Başkanı Nikitaras ile ortak bir projeye imza attıklarını belirtti.

Aras, Nikitaras ve ekibine teşekkür etti.

Kos Belediye Başkanı Nikitaras ise Bodrum'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten böyle anılar yaşayacağımı hiç düşünemezdim. Kardeşlik, dostluk ve barış. Bu konser kararını aldığımda küçük tedirginliklerim vardı. Çok düşündüm ama geliştikçe gördüm ki herkes gerçekten çok yardımcı oldu. Biz burada bir kez daha gördük ki hep beraber, bir olabiliyoruz." diye konuştu.

Yöresel oyunların da oynandığı konserde Bodrum'dan ve Kos'tan yerel sanatçılar tarafından seslendirilen Yunan-Türk dostluğunun bir marşı niteliğinde olan "Boğazın En Dar Yeri" şarkısı ile Türkçe ve Yunanca birçok şarkı seslendirildi.

Etkinlikte, Bodrum ve Kos görüntülerinden oluşan klip gösterimi de beğeni topladı.

Barış ve kardeşlik duygularını yaygınlaştırmak ve devamlılığına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen Bodrum Kos Dostluk Konseri plaket ve çiçek takdimleriyle sona erdi.