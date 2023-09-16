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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:26 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:37
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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

        Mahsun T'nin kullandığı 01 ANB 821 plakalı otomobil, Muğla-Yatağan kara yolu Akçaova mevkisinde Nahit Y'nin kullandığı 48 KS 772 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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