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        Köyceğiz'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:36
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        Köyceğiz'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Akköprü Mahallesi Cehennem Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, 2 uçak ve helikopterle havadan, arazözlerle karadan müdahale ettiği yangın yayılmadan kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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