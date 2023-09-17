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        Doktorların kurduğu müzik grubu, Datça'da sokak hayvanları için sahne aldı

        Uzman doktorların oluşturduğu müzik grubu The Rocktors, Muğla'nın Datça ilçesinde yapımı planlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine destek için konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 01:22 Güncelleme: 17.09.2023 - 01:30
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        Doktorların kurduğu müzik grubu, Datça'da sokak hayvanları için sahne aldı
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        Uzman doktorların oluşturduğu müzik grubu The Rocktors, Muğla'nın Datça ilçesinde yapımı planlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine destek için konser verdi.

        İzmir'de Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan önderliğinde 2013'te kurulan The Rocktors, sağlık ve eğitim kurumlarına destek amaçlı konserlerine devam ediyor.

        Grup, Datça Belediyesi tarafından yapımı planlanan Datça Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine destek olmak amacıyla Datça Amfitiyatro'da sahneye çıktı.

        Prof. Dr. Kutsal Turhan'ın yanı sıra Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Can Güney, Beyin Cerrahisi Uzmanı Görkem Yavaş, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Soysal Turhan, Pedodonti Uzmanı Dr. Esin Güney, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Özcan'dan oluşan müzik grubu, konserde Türkçe ve İngilizce pop ve rock şarkılarını seslendirdi.

        Grubun konserini, tiyatroyu dolduran çok sayıda hayvansever ve sanatsever takip etti. Ücretsiz verilen konserde Datça Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine destek olmak isteyenler için sponsor bilet uygulaması ile bağış toplandı.

        - Kimsesiz çocuklar, hasta çocuklar ve dar gelirli öğrenciler için konserler

        Grubun kurucusu Prof. Dr. Kutsal Turhan, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada 10 yıl önce eğlence amaçlı kurdukları grubun arkadaşları ve yakınları için söyledikleri şarkıların beğenilmesi üzerine konser davetleri aldığını, tıp kongrelerinde sahne almaya başladıklarını söyledi.

        "Bu işi para için yapmıyoruz, yapmayacağız da" diyen Prof. Dr. Turhan, birlikte çalarken büyük keyif aldıklarını, konserlerle ortaya konan maddi değeri ise çeşitli hayır organizasyonlarına yönlendirdiklerini belirtti.

        Grubun 100'e yakın konser verdiğini anlatan Turhan, "Son yıllarda yardım konserleri yapma alışkanlığımız başladı. 15'e yakın yardım konserine çıktık. Kimsesiz çocuklar için, prematüre çocuklar için, dar gelirli öğrenciler için sahne aldık. Bir kadın tutukevinde anneleriyle kalmakta olan çocuklara oyun alanı yapılması için de sahne aldık. Bugün de sokak hayvanları için söyleyeceğiz." dedi.

        Grubun solisti olan Dr. Esin Güney, müzik tutkularının insanların ve tüm canlıların hayatına dokunabilecek bir meyve vermesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Basgitarist Prof. Dr. Coşkun Özcan da kendisinin de evcil hayvanlarının bulunduğunu, sokak hayvanları yararına konser daveti sonrası heyecanla Datça'ya geldiklerini anlattı.

        Konseri organize eden hayvansever Oğuz Güldal ise The Rocktors Grubu üyesi doktorların ülke genelinde bağış konserleriyle tanındığını, bugün de Datça'nın önemli sorunlarından biri olan sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna ilişkin projeye sahne performanslarıyla destek olduklarını dile getirdi.

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