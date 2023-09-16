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        Muğla'da hediyelik eşya dükkanından 35 kilogramlık vazo çalan şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde hediyelik eşya satılan iş yerinden 5 bin lira değerindeki 35 kilogramlık vazoyu çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:15
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        Muğla'da hediyelik eşya dükkanından 35 kilogramlık vazo çalan şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde hediyelik eşya satılan iş yerinden 5 bin lira değerindeki 35 kilogramlık vazoyu çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığın ardından çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin İngiliz uyruklu P.D.S. olduğunu belirledi.

        Dalaman ilçesindeki kaldığı evde yakalanan şüphelinin ikametinde bulunan vazo, sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İş yeri sahibi Müslüm Demirdöven, gazetecilere, vazonun bulunması üzerine şikayetini geri çektiğini söyledi. Demirdöven, polis ekiplerine teşekkür etti.

        - Olay

        Sarıgerme Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'nda hediyelik eşya satılan iş yerine dün gelen bir kişi, 35 kilogramlık vazoyu alıp otomobiline koyarak bölgeden uzaklaşmıştı. Şüphelinin iş yerindeki eşyaların arasından seçtiği vazoyu taşıması, otomobilinin arka koltuğuna koyarak uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

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