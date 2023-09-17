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        Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına düzenlenen Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin 10'uncusu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:05
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        Fethiye'de Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali yapıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına düzenlenen Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin 10'uncusu gerçekleştirildi.

        Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, festivalin açılışının 15 Eylül'de Benyamin Sönmez Parkı'nda yapıldığı belirtildi.

        Festivalin, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Kaymakamlığı, belediye ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Festival, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda, Göcek ve Çalış Seyir Terası'nda dün düzenlenen konserlerle sona erdi. Viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısı, adına düzenlenen festivalle yaşatılmaya devam edilecek."

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