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        Muğla'da yangın çıkan 2 katlı tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:50
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        Muğla'da yangın çıkan 2 katlı tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Camikebir Mahallesi Arasta Sokak'taki yaklaşık 150 yıllık tarihi ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler bitişikteki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

        Yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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