Muğla'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdullah A. yönetimindeki 34 HCD 294 plakalı otomobil, Muğla-Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Aydemir'e (53) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından Aydemir'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.