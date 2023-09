Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılışı'nda konuştu: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başkanlığımız, toplumu din konusunda aydınlatma görevi doğrultusunda ihtiyaç ve talepleri dikkate alan bir yaklaşım içinde hizmet alanını her gün daha da genişletmektedir." dedi.

Erbaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Ülkenin her ili, ilçesi, beldesi ve köyünde bütün hazırlıkların tamamladığını, bugün "Bismillah" diyerek Kur'an kurslarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "2023-2024 eğitim öğretim yılı, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında 11 Eylül'de, diğer programlar ise bugün itibarıyla başlamış bulunmaktadır. Bu vesileyle milletimizin yediden yetmişe her bir ferdini Kur'an öğrenmeye davet ediyorum. En hayırlılardan olmaya, en hayırlı yolda bulunmaya, en hayırlı yolda yürümeye çağırıyorum. İnanıyorum ki Kur'an sevdalısı necip milletimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da davetimize kulak verecek, çağrımıza icabet edecektir. Kur'an kurslarımızı inşa etmek için birbiri ile yarıştığı gibi Kur'an öğrenmek için de birbirleriyle yarışacaktır." diye konuştu.

Erbaş, Kur'an kursları vesilesiyle uzakların yakın kılınacağını, sevgi, saygı, kardeşlik ve muhabbet bağlarının daha da güçleneceğini vurguladı.

- "Hizmetlerin en hayırlısı, amellerin en güzelidir"

Diyanet İşleri Başkanlığının "halkı din konusunda aydınlatma" görevini dünden bugüne etkin ve kapsamlı biçimde sürdürdüğünü dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Başkanlığımız, toplumu din konusunda aydınlatma görevi doğrultusunda ihtiyaç ve talepleri dikkate alan bir yaklaşım içinde hizmet alanını her gün daha da genişletmektedir. Bu minvalde genç, yetişkin, kadın, erkek, engelli gibi toplumun tüm kesimlerinin yaygın din eğitimi faaliyetlerinden etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasına imkan sunan programlar geliştirmektedir. Şüphesiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in hikmet ve hakikatlerini insanlıkla buluşturmak hizmetlerin en hayırlısıdır, amellerin en güzelidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak asırlık birikim ve tecrübemizle milletimizi sahih dini bilgi ile buluşturmanın, milletimize Kur'an öğretmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Milletimize her yıl daha etkin ve verimli hizmet sunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Kendimizi zamanın ruhuna ve çağın şartlarına göre sürekli yeniliyor, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını hep göz önünde bulunduruyor, onlara daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmanın mücadelesini veriyoruz."

Salgının ardından ve 6 Şubat depreminden sonra Kur'an eğitimine hiç ara vermediklerini anlatan Erbaş, "Esasen çadırlarda ve konteynerlerde sadece Kur'an ve dini bilgiler eğitimi vermedik. Özellikle deprem felaketinin 4-6 yaş kurslarımızdaki çocuklarımızda meydana getirdiği izleri silebilmek için onlara ve ailelerine rehberlik ve manevi danışmanlık hizmetleri sunduk. Hem çocuklarımızın hem de ailelerinin acılarını dindirmek ve yaralarını sarmak için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, çocukların kursları daha çok sahiplenmeleri için ailelerin evlatlarına rol model olması gerektiğini dile getirdi.

- "Muhatap kitlemizle iletişim becerimiz en az bilgimiz kadar değerlidir"

Hocalığın sadece bilgiyi aktarmak değil aynı zamanda muhatap kitleyi, onun ilgi ve ihtiyaçlarını keşfedebilme sanatı olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Bu noktada öğrencilerinizin kişilik ve karakterini keşfetmeniz, ilgi ve ihtiyaçlarını fark etmeniz son derece önemlidir. Dolayısıyla muhatap kitlemizle iletişim becerimiz en az bilgimiz kadar değerlidir. Bilgimizi onlara aktarmak kadar onların hayatlarında iz bırakacak bir iletişim kurmak da önemlidir. Bizim görevimiz temsil hassasiyeti en yüksek olan görevlerden biridir. En büyük davetin, en etkili tebliğin temsil olduğunu asla unutmayalım. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bizim sözlerimize itibar ettiklerini, bizim adımlarımızı takip ettiklerini bilelim. Sözümüz ve özümüz, düşünce ve davranışlarımızda daima ölçülü ve tutarlı olalım. Ben sözlerimi insanlığa muallim olarak gönderilen, her durumda okumayı, öğrenmeyi, bilgiyi ve bilgi sahibi olmayı yücelten Allah Resul'ünün şu hadisi ile tamamlamak istiyorum. 'Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven/destekleyen ol, beşincisi olma, helak olursun!'"

Muğla Valisi İdris Akbıyık da Kur'an kurslarının her yaştan vatandaşın İslam'ı sağlıklı ve doğru şekilde öğrenmeleri açısından büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ile Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı da programda konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim okunarak ilahilerin söylendiği, çocuk mehteran ekibinin gösteri sunduğu programda, şiirler okunup sela verildi.

Kur'an kursu öğreticileri arasındaki yarışmada dereceye girenlere ödüllerini, Erbaş ve Akbıyık ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete verdi.

Erbaş, bir öğrenciye de kabartmalı Kur'an-ı Kerim hediye etti.